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Падение ракеты российского производства в Польше обсуждаем с польским аналитиком, майором запаса Агентства разведки Польши Робертом Хедой и депутатом парламента Литвы, консерватором Матасом Мальдейкисом.

Во второй части программы на связи со студией украинский журналист Микола Тимченко, который находится в освобожденном Херсоне.

Также вашему вниманию интервью со специальным помощником президента США Робертом Берщински.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

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