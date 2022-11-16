Во второй части программы на связи со студией украинский журналист Микола Тимченко, который находится в освобожденном Херсоне.

Также вашему вниманию интервью со специальным помощником президента США Робертом Берщински.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.