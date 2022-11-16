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Падение ракеты российского производства в Польше обсуждаем с польским аналитиком, майором запаса Агентства разведки Польши Робертом Хедой и депутатом парламента Литвы, консерватором Матасом Мальдейкисом.
Во второй части программы на связи со студией украинский журналист Микола Тимченко, который находится в освобожденном Херсоне.
Также вашему вниманию интервью со специальным помощником президента США Робертом Берщински.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
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