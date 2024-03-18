Эфир Delfi: отставка главы Минобороны Литвы, чего ждать от очередного срока Путина?

 
ru.DELFI.lt

В России состоялись так называемые "выборы президента". По данным Центризбиркома Путин набрал более 87 процентов голосов избирателей при явке в 74,22 процента. 17 марта, в последний день голосования, российская оппозиция проводила акцию "Полдень против Путина". Антивоенно настроенные россияне должны были прийти в 12:00 к избирательным участкам и продемонстрировать свою позицию. С политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом обсудим, достигли ли своей цели представители оппозиции и чего ожидать от очередного срока Путина.

В Литве в конце прошлой недели состоялась неожиданная отставка министра обороны Арвидаса Анушаускаса. На его место прочат главу парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса. Зачем правящим понадобилась смена министра за полгода до окончания срока полномочий? Как партнеры по коалиции отреагируют на то, что их не поставили в известность? Почему президент не в восторге от отставки? Об этом говорим с литовским политологом Бернарасом Ивановасом.

Начало эфира в 13.30

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии