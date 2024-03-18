Эфир Delfi: отставка главы Минобороны Литвы, чего ждать от очередного срока Путина?

В Литве в конце прошлой недели состоялась неожиданная отставка министра обороны Арвидаса Анушаускаса. На его место прочат главу парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса. Зачем правящим понадобилась смена министра за полгода до окончания срока полномочий? Как партнеры по коалиции отреагируют на то, что их не поставили в известность? Почему президент не в восторге от отставки? Об этом говорим с литовским политологом Бернарасом Ивановасом.