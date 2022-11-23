Эфир Delfi: оцениваем бюджет Литвы и смотрим новый клип "Ногу Свело!"

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С экономистом Александром Изгородиным оцениваем бюджет Литвы на следующий год, а с лидером группы "Ногу Свело!" Максом Покровским смотрим и обсуждаем новый клип музыкантов.

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00.

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