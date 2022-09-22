Эфир Delfi: обмен пленными, протесты в России, мобилизация, реакция Запада

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Kиеву удалось вернуть 215 украинских военных, в том числе более 100 защитников "Азовстали". По России прокатилась волна протестов против мобилизации. Сразу после выпуска новостей обсуждаем актуальные темы с народным депутатом Украины Егором Черневым и российским правозащитником Алексеем Табаловым.

Также представляем вашему вниманию вторую часть интервью с Сергеем Жирновым, бывшим разведчиком-нелегалом, однокурсником Путина по институту КГБ СССР.

Начало трансляции в 13.00.

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