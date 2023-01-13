aA
В пятницу Литва вспоминает трагические события 13 января и отмечает День защитников свободы. О значении этих событий в контексте развязанной Россией войны против Украины говорим с ученым, политиком и дипломатом, членом каунасской группы движения "Саюдис", сигнатарием (подписант) Акта о восстановлении независимости Литвы, депутат Верховного совета Литвы Владимиром Ярмоленко.
Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов и Олег Ерофеев
Начало трансляции в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Содержимое ручной клади литовцев удивляет: от картофелетерок до шаурмы и сливочного масла
Люди, которые летают на самолетах, знают, что с собой...
Эфир Delfi: о значении январских событий 1991 года в Вильнюсе с Владимиром Ярмоленко
В пятницу Литва вспоминает трагические события 13...
Президент Литвы: 13 января – день триумфа нашего единства и свободы
Утром в День защитника свободы президент Гитанас...
Полмиллиона потребителей электричества в Литве в этом году навестят гости: как следить за показаниями нового счетчика
Установить "умный" счетчик без очереди, скорее всего, не...
Ландсбергис: мы отстояли свою свободу, и украинцы сделают это
Как утверждает глава литовской дипломатии Габриэлюс...