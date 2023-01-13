aA
В пятницу Литва вспоминает трагические события 13 января и отмечает День защитников свободы. О значении этих событий в контексте развязанной Россией войны против Украины говорим с ученым, политиком и дипломатом, членом каунасской группы движения "Саюдис", сигнатарием (подписант) Акта о восстановлении независимости Литвы, депутат Верховного совета Литвы Владимиром Ярмоленко.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов и Олег Ерофеев

Начало трансляции в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: о битве за Киевщину и преступлениях армии РФ, демарш Армении в ОДКБ

О преступлениях армии РФ и сопротивлении жителей...

Эфир Delfi: война России и Россия после войны — какой план?

Чем дольше длится российская агрессия в Украине, тем...

Эфир Delfi: положение в Соледаре и планируемые поставки вооружения для ВСУ из стран НАТО

Российские войска вечером начали штурм Соледара в...

Эфир Delfi: Бахмут, санкции против РФ, и что изменилось в Казахстане после смены власти?

После выпуска новостей затронем тему санкций в...

Эфир Delfi: итоги недели c европарламентарием Юозасом Олекасом

После выпуска новостей итоги недели подводим с...

Эфир Delfi: старые песни роспропаганды в новом году

Российский пропагандист Владимир Соловьев новый год...

Эфир Delfi: на редакторской кухне о том, что нас ждет в 2023 году?

Что нас ждет в сферах безопасности, геополитики и...

Эфир Delfi: все цифры над I или статистикой по заблуждениям и мифам - как меняется Литва?

Как разобраться в том, что происходит в Литве, по данным...

TOP новостей

Oro uosto patikra Oro uosto patikra

Содержимое ручной клади литовцев удивляет: от картофелетерок до шаурмы и сливочного масла

Люди, которые летают на самолетах, знают, что с собой...

Эфир Delfi: о значении январских событий 1991 года в Вильнюсе с Владимиром Ярмоленко

В пятницу Литва вспоминает трагические события 13...

Президент Литвы: 13 января – день триумфа нашего единства и свободы

Утром в День защитника свободы президент Гитанас...

Полмиллиона потребителей электричества в Литве в этом году навестят гости: как следить за показаниями нового счетчика

Установить "умный" счетчик без очереди, скорее всего, не...

Ландсбергис: мы отстояли свою свободу, и украинцы сделают это

Как утверждает глава литовской дипломатии Габриэлюс...