2024.09.24 12:44

Эфир Delfi о выборах: какие перемены предлагают социал-демократы, с кем готовы быть в коалиции?

 
Анжела Бубеляк
Дмитрий Семенов
ru.DELFI.lt

Первое место в рейтинге политических партий Литвы уверенно удерживают социал-демократы. Однако и им не удалось избежать скандалов. Так, на прошлой неделе Апелляционный суд огласил приговор по „чековому скандалу“ одному из видных членов партии, мэру Йонавы Миндаугасу Синкявичюсу. А ранее лидер партии, европарламентарий, Вилия Блинкявичюте заявила о возможности коалиции с партией скандального политика Ремигиюса Жемайтайтиса, обвиняемого в антисемитизме. После большого резонанса Блинкявичюте скорректировала свое заявление.

Какие перемены предлагают социал-демократы? Насколько приговор Синкявичюсу стал болезненным ударом? Что кардинально нового партия предлагает в сфере обороны? Если не с „Зарей Немана“ и не с консерваторами, то с кем готовы объединяться соцдемы для создания коалиции? Эти и другие вопросы зададим заместителю председателя Социал-демократической партии Литвы, депутату Вильнюсского горсовета Юозасу Олекасу.

Начало трансляции в 13.30

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