Эфир Delfi о ситуации в Авдеевке с главой военной администрации города Виталием Барабашем

Одной из самых горячих точек войны в Украине сегодня является Авдеевка. На протяжении двух месяцев российские оккупанты устраивают "мясные штурмы" небольшого города в надежде объявить хоть о какой-то победе до конца года. Следствием этого стал рост среднесуточных потерь россиян в ноябре до 931 человека. Какова ситуация в Авдеевке сегодня? Что такое терриконы и почему ими так важно завладеть? Как выживают оставшиеся гражданские в городе, превращенном в руины? Что будет, когда закончатся продовольственные резервы? Разделит ли Авдеевка судьбу Бахмута? Об этом более подробно говорим с главой Авдеевской городской военной администрации Виталием Барабашем.