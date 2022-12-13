Эфир Delfi: о роли и позиции российской оппозиции за границей

История с лишением телеканала «Дождь» лицензии в европейских странах стала поводом для обсуждения целей и роли российской оппозиции в эмиграции.

О том, как относятся и чего ждут от российской демократической оппозиции за границей говорим с экспертом российского Фонда защиты гласности и исследователем Лодзинского университета Романом Захаровым.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00.