Эфир Delfi о премьере: белорусская революция без комментариев в "Хроники настоящего"

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После выпуска новостей — интервью с Николаем Маминовым, автором полнометражного документального фильма "Хроника настоящего". Как опытный оператор он фиксировал на мобильный телефон в хронологическом порядке протесты белорусов, возмущенных фальсификацией президентских выборов. Николай также оказался среди задержанных, а его телефон был изъят как вещественное доказательство. Теперь кадры из этого телефона — документально доказательство желания белорусов избавиться от Лукашенко и преступлений его режима.

Подробнее о своем фильме и судьбах его героев Николай рассказал в интервью Ангелине Гудковой.

Ведущие выпуска: Дмитрий Семенов и Ангелина Гудкова.

Начало трансляции в 13.00

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