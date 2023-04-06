Эфир Delfi о премьере: белорусская революция без комментариев в "Хроники настоящего"

Скопировать ссылку Эфир Delfi о премьере: белорусская революция без комментариев в "Хроники настоящего"

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После выпуска новостей — интервью с Николаем Маминовым, автором полнометражного документального фильма "Хроника настоящего". Как опытный оператор он фиксировал на мобильный телефон в хронологическом порядке протесты белорусов, возмущенных фальсификацией президентских выборов. Николай также оказался среди задержанных, а его телефон был изъят как вещественное доказательство. Теперь кадры из этого телефона — документально доказательство желания белорусов избавиться от Лукашенко и преступлений его режима.