Эфир Delfi о партизанском движении на оккупированной части Украины

aA
По мере оккупации украинской территории российской армией популярность стали набирать партизанские ячейки. Одна из таких подпольных структур – движение гражданского сопротивления "Желтая лента". С его представителем Ярославом Божко говорим о методах противодействии вооруженному агрессору, мерах предосторожности и безопасности при их реализации, а также о настроениях среди захватчиков и жителей оккупированных территорий Украины.

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Статьи по теме:

Эфир Delfi: как быть с бенефициарами режима и пропагандистами за пределами России?

Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект,...

Эфир Delfi c российским режиссером, публицистом Григорием Амнуэлем

В минувшую субботу в Риге прошла 4-ая антивоенная...

Эфир Delfi: размещение тактического ядерного оружия в Беларуси — блеф, реальная угроза или шантаж?

Россия разместит в Беларуси российское тактическое...

Вышел из доверия. Евгений Пригожин теряет бойцов и политическое влияние

Удача изменила некогда могущественному лидеру...

Эфир Delfi: проект ограничений для россиян и белорусов в Литве — за и против

На этой неделе в первом чтении Сейм Литвы...

Эфир Delfi: лидер Китая в Москве, а Японии в Киеве — как это повлияет на ход войны?

Китайский лидер Си Цзиньпин накануне завершил свой...

TOP новостей

В центре Вильнюса – захват государственной земли: сначала участок освободили, а затем снова заняли

В вильнюсском микрорайоне Жверинас инспекторы...

Delfi.ru apie partizanų judėjimą okupuotoje Ukrainoje Jaroslav Božko

Эфир Delfi о партизанском движении на оккупированной части Украины

По мере оккупации украинской территории российской...

Полиция информирует: за пересечение пешеходного перехода наискосок в разрешенных местах пешеходов не наказывают

В социальных сетях появились сообщения о том, что...

Весенний сюрприз: на части территории Литвы выпал снег

Весна решила пошутить, в Литве выпал снег. Люди из...

Вильнюсцы задолжали за отопление, теплосети начинают использовать газ

"Вильнюсские теплосети" ( VŠT ) сообщают, что с апреля не...