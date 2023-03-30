Эфир Delfi о партизанском движении на оккупированной части Украины

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По мере оккупации украинской территории российской армией популярность стали набирать партизанские ячейки. Одна из таких подпольных структур – движение гражданского сопротивления "Желтая лента". С его представителем Ярославом Божко говорим о методах противодействии вооруженному агрессору, мерах предосторожности и безопасности при их реализации, а также о настроениях среди захватчиков и жителей оккупированных территорий Украины.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов
Начало трансляции в 13.00
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