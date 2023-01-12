Эфир Delfi: о битве за Киевщину и преступлениях армии РФ, демарш Армении в ОДКБ

В студии Delfi: глава села Петровцы Киевской области Радион Старенький, его заместитель Кристина Басок, журналист информационного агентства GuildHall Тарас Мокляк и вице-председатель Сейма Литвы ПаулюсСаударгас.
В начале недели Армения официально сообщила о том, что отказывается принимать на своей территории учения ОДКБ в этом году. В самой организации заявляют, что пока не получали официальных уведомления об этом. Что стоит за демаршем Армении и какой будет реакция Кремля обсуждаем с руководителем Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степаном Григоряном.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов
Начало трансляции – 13.00
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