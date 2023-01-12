Эфир Delfi: о битве за Киевщину и преступлениях армии РФ, демарш Армении в ОДКБ

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О преступлениях армии РФ и сопротивлении жителей Киевщины рассказывает открывающаяся 12 января выставка в парламенте Литвы. Трофейные экспонаты и виртуальная часть экспозиции позволяют погрузиться и понять, что происходило в первые дни военного вторжения России в Украину.

В студии Delfi: глава села Петровцы Киевской области Радион Старенький, его заместитель Кристина Басок, журналист информационного агентства GuildHall Тарас Мокляк и вице-председатель Сейма Литвы ПаулюсСаударгас.

В начале недели Армения официально сообщила о том, что отказывается принимать на своей территории учения ОДКБ в этом году. В самой организации заявляют, что пока не получали официальных уведомления об этом. Что стоит за демаршем Армении и какой будет реакция Кремля обсуждаем с руководителем Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степаном Григоряном.

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Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

Начало трансляции – 13.00

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