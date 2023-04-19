Эфир Delfi : новый наркотик в школах, беженцы, мигранты, работа и знание литовского

Если работодатель не сможет представить сертификат о сданном экзамене, инспекция и специалисты муниципалитетов предпримут меры воздействия. При этом и сам глава государственной инспекции, и критики инициативы сходятся в одном: в Литве явно не хватает ресурсов, чтобы сделать изучение литовского языка доступным для украинских беженцев.
В передаче “Раз в неделю” с Екатериной Орловой тему прокомментируют наши гости - Номеда Шопаускене, преподаватель литовского языка и Данас Арлаускас, президент конфедерации работодателей Литвы.
Ведущие выпуска: Дмитрий Семенов Екатерина Орлова
Начало трансляции в 13.00
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