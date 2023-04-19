Эфир Delfi : новый наркотик в школах, беженцы, мигранты, работа и знание литовского

aA
Глава Государственной инспекции по литовскому языку Аудрюс Валотка заявил, что через год в Литве начнут наказывать работодателей, если их сотрудники не будут говорить по-литовски. Требования распространяются только на тех украинских военных беженцев, которые работают по трудовому договору или общаются с клиентами по рабочим вопросам. Выполнение постановления инстанция начнет контролировать уже в марте 2024 года.

Если работодатель не сможет представить сертификат о сданном экзамене, инспекция и специалисты муниципалитетов предпримут меры воздействия. При этом и сам глава государственной инспекции, и критики инициативы сходятся в одном: в Литве явно не хватает ресурсов, чтобы сделать изучение литовского языка доступным для украинских беженцев.

Статьи по теме:
Эфир Delfi c Игорем Яковенко: 25 лет за правду, усиление репрессий в РФ перед наступлением Украины
Эфир Delfi: как спасти депортированных украинских детей?

В передаче “Раз в неделю” с Екатериной Орловой тему прокомментируют наши гости - Номеда Шопаускене, преподаватель литовского языка и Данас Арлаускас, президент конфедерации работодателей Литвы.

Ведущие выпуска: Дмитрий Семенов Екатерина Орлова

Начало трансляции в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: когда начнется украинское контрнаступление?

На связи со студией Delfi — советник руководителя Офиса...

Эфир Delfi: наказание РФ за казнь военного и черный юмор в условиях войны

Сразу после выпуска новостей — разговор с депутатом...

Эфир Delfi: казнь украинского военного, Финляндия теперь в НАТО - почему это важно для стран Балтии?

Во вторник вечером в интернете появилось видео, на...

"Раз в неделю" с литовским историком об операции "Прибой" - депортациях жителей Литвы за нежелание строить "колхозный рай"

В марте жители стран Балтии почтили память жертв...

Эфир Delfi: финны в НАТО, операция "Прибой" в странах Балтии и репрессии России в Украине

Исторический шаг — Финляндия вступила в НАТО....

TOP новостей

Счетчик "накрутил" электричество в пустой квартире: придется платить 300 евро

Полученная в наследство квартира в Арёгале преподнесла...

Эфир Delfi : новый наркотик в школах, беженцы, мигранты, работа и знание литовского

Глава Государственной инспекции по литовскому языку...

Полиция предупреждает о новом опасном наркотике в школах

Не осталось ни города, ни села в Литве , где бы не было...

Поиск "пророссийских авторов" в репертуаре Вильнюсского старого театра привел LRT к Григорию Горину и Алексею Житковскому

Радио LR T утверждает, что в репертуар Вильнюсского...

Laurynas Kasčiūnas

Жителей готовят к сопротивлению: предлагаются перемены для желающих приобрести оружие

Лица, желающие приобрести оружие определенных...