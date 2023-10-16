А наши новые "700 шагов по Вильнюсу" будут проходить через локации, которые по праву стали частью литовско-украинской новой истории. Это дом Москвы, где ко Дню независимости Украины появился мурал "До победы", посвященный силе духа украинцев, отражающих российскую агрессию, и здание у берега реки Нерис, где появилась новая композиция с той же моделью в украинском национальном костюме. О помощи Литвы, антивоенном творчестве и о своем Вильнюсе сегодня расскажет Ирина Била - историк, куратор Музея архитектуры Запорожья. Шагаем!
Эфир Delfi: новая волна "минирования" в Литве, выборы в Польше, 700 шагов по украинскому Вильнюсу
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В выпуске новостей: утро понедельника в Литве снова началось с массовых сообщений о минировании образовательных учреждений, президент США Джо Байден считает, что палестинское движение ХАМАС должно быть полностью уничтожено. Парламентские выборы в Польше: лидирует партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского с 36,6 процентами голосов. В Вильнюсе с сегодняшнего дня начинается отопительный сезон. Оно появится не сразу везде.
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