Эфир Delfi: новая волна "минирования" в Литве, выборы в Польше, 700 шагов по украинскому Вильнюсу

А наши новые "700 шагов по Вильнюсу" будут проходить через локации, которые по праву стали частью литовско-украинской новой истории. Это дом Москвы, где ко Дню независимости Украины появился мурал "До победы", посвященный силе духа украинцев, отражающих российскую агрессию, и здание у берега реки Нерис, где появилась новая композиция с той же моделью в украинском национальном костюме. О помощи Литвы, антивоенном творчестве и о своем Вильнюсе сегодня расскажет Ирина Била - историк, куратор Музея архитектуры Запорожья. Шагаем!