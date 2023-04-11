Эфир Delfi: невыученный урок Чернобыля на примере Островецкой и Запорожской АЭС

Перед очередной годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС с российским инженером-физиком Андреем Ожаровским мы поговорили о всех рисках деятельности Островецкой атомной электростанции, об опасности других проектов Росатома, а также о ситуации на захваченной оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре.