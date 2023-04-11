aA
На БелАЭС в Островце начали энергетический пуск второго энергоблока. Об этом в конце прошлой недели сообщил Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси. Ранее МИД Литвы в связи с этим выразил протест.
Перед очередной годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС с российским инженером-физиком Андреем Ожаровским мы поговорили о всех рисках деятельности Островецкой атомной электростанции, об опасности других проектов Росатома, а также о ситуации на захваченной оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Сейме – дискуссии о подорожании топлива: больше всех заплатят потребители дизельного топлива
Одновременно с налоговой реформой этой весной Сейм...
В год можно вернуть до 300 евро: как воспользоваться налоговой льготой и когда жителям вернут деньги
Жители Литвы, своевременно и правильно подавшие...
К сведению арендодателей: от цены аренды жилья будет зависеть налог
Министерство финансов Литвы предлагает изменить...
Эфир Delfi: невыученный урок Чернобыля на примере Островецкой и Запорожской АЭС
На БелАЭС в Островце начали энергетический пуск...
Вильнюс объявляет об эвакуации брошенных авто: водителям стоит поспешить
Вильнюсское городское самоуправление призывает...