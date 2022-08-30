Эфир Delfi: наступление ВСУ на Херсон и Конгресс свободной России в Вильнюсе

Ход наступления ВСУ обсуждаем с директором центра New Geopolitics Research Network Михайло Самусем.
31 августа – 2 сентября в Вильнюсе состоится Конгресс свободной России, который соберет на одной площадке россиян, открыто выступающих против российской военной агрессии в Украине, а также представителей европейских стран и международных организаций, поддерживающих народ Украины в противостоянии путинской диктатуре.
Конгресс свободной России обещает стать крупнейшим собранием активистов, общественных деятелей и политиков, открыто выступающих против российской агрессии в Украине.
О вопросах и темах, которые будут обсуждаться на Конгрессе в студии говорим с сооснователем Форума свободной России Иваном Тютриным.
Начало трансляции в 13.00
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