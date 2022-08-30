Эфир Delfi: наступление ВСУ на Херсон и Конгресс свободной России в Вильнюсе

aA
На юге Украины продолжается наступательная операция ВСУ. Ранее сообщалось, украинским военным удалось прорвать первую линию обороны, утром в пригороде Херсона произошла перестрелка. "Если они хотят выжить, российским военным пора бежать", - заявил в понедельник в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Ход наступления ВСУ обсуждаем с директором центра New Geopolitics Research Network Михайло Самусем.

31 августа – 2 сентября в Вильнюсе состоится Конгресс свободной России, который соберет на одной площадке россиян, открыто выступающих против российской военной агрессии в Украине, а также представителей европейских стран и международных организаций, поддерживающих народ Украины в противостоянии путинской диктатуре.
Конгресс свободной России обещает стать крупнейшим собранием активистов, общественных деятелей и политиков, открыто выступающих против российской агрессии в Украине.

Статьи по теме:
Эфир Delfi: Запорожская АЭС, дроны из Литвы, забор на границе с Беларусью
Эфир Delfi: итоги недели с политическим обозревателем Константином Эггертом

О вопросах и темах, которые будут обсуждаться на Конгрессе в студии говорим с сооснователем Форума свободной России Иваном Тютриным.

Начало трансляции в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс и британский министр по делам Европы Грэхэм Стюарт

В ЕС продолжается обсуждение вопроса о визовых...

Эфир Delfi из Висагинаса: жизнь маленького города глазами молодых художников (1)

На этот раз проводим эфир с гостями не в нашей студии в...

Эфир Delfi: Пономарев, убийство Дугиной, дети беженцев в Литве - образование

ФСБ молниеносно "раскрыла дело" об убийстве Дарьи...

Эфир Delfi: итоги недели с европарламентарием Аушрой Мальдейкене

Сразу после выпуска новостей подводим итоги недели с...

Эфир Delfi: Аркадий Бабченко, Херсон — Сталинград, Эстония не впускает россиян

В выпуске за 18 августа рассказываем о решении Эстонии...

Эфир Delfi: белорусская певица Аня Шаркунова, двойная эмиграция и дорога домой

В студии Delfi - белорусская певица Аня Шаркунова. На днях...

TOP новостей

Часть жителей Литвы ждет путаница: кому и как придется платить за электричество

Если клиенты Perlas Energija не выбрали нового независимого...

Эфир Delfi: наступление ВСУ на Херсон и Конгресс свободной России в Вильнюсе

На юге Украины продолжается наступательная операция...

Золотой век для работников в Литве заканчивается: прекратится быстрый рост зарплат, увеличится уровень безработицы

Банк SEB улучшил прогноз роста ВВП Литвы на 2022 год до...

Советник президента Литвы о действиях белорусских пограничников на границе: это провокация, мы у опасной грани

Советник президента Литвы Кястутис Будрис назвал...

Новая услуга в Департаменте миграции: за доплату будет доставлять документы на дом

Департамент миграции Литвы начинает оказывать новую...