Эфир Delfi: наступление ВСУ на Херсон и Конгресс свободной России в Вильнюсе

Ход наступления ВСУ обсуждаем с директором центра New Geopolitics Research Network Михайло Самусем.

31 августа – 2 сентября в Вильнюсе состоится Конгресс свободной России, который соберет на одной площадке россиян, открыто выступающих против российской военной агрессии в Украине, а также представителей европейских стран и международных организаций, поддерживающих народ Украины в противостоянии путинской диктатуре.

Конгресс свободной России обещает стать крупнейшим собранием активистов, общественных деятелей и политиков, открыто выступающих против российской агрессии в Украине.

О вопросах и темах, которые будут обсуждаться на Конгрессе в студии говорим с сооснователем Форума свободной России Иваном Тютриным.

Начало трансляции в 13.00