Эфир Delfi: наступление от Лимана до Херсона и сюрпризы выборов в Латвии

В Латвии подводят итоги прошедших на выходных выборов: премьерская партия "Новое единство" сохранит власть, а так называемая "русская" партия "Согласие", побеждавшая на трех последних национальных выборах, вовсе не попадает в Сейм.

Результаты выборов обсуждаем с латвийским журналистом и политологом Данутой Дембовской и литовским журналистом Денисом Кишиневским.

Начало трансляции в 13.00