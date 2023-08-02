02 августа 2023 г. 12:50

Эфир Delfi: нарушение воздушного пространства Польши, возможные провокации Лукашенко, фронт, Украина

 
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Угроза, откуда не ждали. Пока граничащие с Беларусью страны НАТО готовятся к возможным провокациям "вагнеровцев", было нарушено воздушное пространство Польши двумя военными вертолетами.

Инцидент произошел 1 августа утром. Однако официально Минобороны соседней страны подтвердило его вечером того же дня. В МИД Польши для объяснений был вызван временный поверенный в делах Беларуси. Возможные угрозы и провокации со стороны Лукашенко, а также боевой потенциал дислоцированных там наемников ЧВК "Вагнера" обсуждаем с политологом Мартинасом Малузинасом (на связи из Польши) и военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.

Начало трансляции в 13.00

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