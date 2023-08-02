Эфир Delfi: нарушение воздушного пространства Польши, возможные провокации Лукашенко, фронт, Украина

Инцидент произошел 1 августа утром. Однако официально Минобороны соседней страны подтвердило его вечером того же дня. В МИД Польши для объяснений был вызван временный поверенный в делах Беларуси. Возможные угрозы и провокации со стороны Лукашенко, а также боевой потенциал дислоцированных там наемников ЧВК "Вагнера" обсуждаем с политологом Мартинасом Малузинасом (на связи из Польши) и военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.