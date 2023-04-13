Эфир Delfi: наказание РФ за казнь военного и черный юмор в условиях войны

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Сразу после выпуска новостей — разговор с депутатом Верховной Рады Украины Александром Мережко. Обсуждаем: казнь украинского военнопленного, привлечение России к ответственности.

Во второй части передачи — литовский артист и музыкант Вячеславас Мицкявичюс, известный также как Slavka. Говорим о творчестве и черном юморе в условиях войны, волонтерстве, а также “печном аукционе”, который артист объявил на этой неделе.

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