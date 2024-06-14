2024.06.14 13:16

Эфир Delfi: нацменьшинства Литвы и проект закона – дискуссия в Шальчининкай с министром юстиции

 
ru.DELFI.lt

Правительство Литвы одобрило подготовленный Минюстом проект закона о национальных меньшинствах, который будет определять, понятие национального меньшинства, правовые основы, условия и процедуры их образования, культуры и распространения информации.

Впереди ждет обсуждение проекта в Сейме, а съемочная группа Delfi отправилась в Шальчининкай, город, где компактно проживет польское меньшинство, чтобы провести дискуссию о новом проекте.

Чем он отличается от предыдущих инициатив, какие вопросы вызывает у его критиков, насколько он актуален, и сможет ли защитить права национальных общин?

Ее участниками стали министр юстиции Эвелина Добровольская, историк Вильнюсского университета Григорий Поташенко и член Вильнюсского горсовета Ремигиюс Мотузас. Модератор дискуссии - журналист и публицист Витольд Янчис.

Начало трансляции в 13.30

Дискуссия в Шалчининкской гимназии тысячелетия Литвы организована при участии Центра исследований Восточной Европы.

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