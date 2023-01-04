Эфир Delfi: на редакторской кухне о том, что нас ждет в 2023 году?

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Что нас ждет в сферах безопасности, геополитики и международной политики в наступившем году? За столом редакторской кухни после выпуска новостей эту тему обсуждают политический обозреватель, колумнист Deutsche Welle Константин Эггерт и главный редактор информационного агентства Elta Витатуас Бруверис.
Начало трансляции в 13.00.
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