Эфир Delfi: музыкальные итоги с певицей Монеточкой

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В эту пятницу сразу после выпуска новостей — интервью с российской певицей и композитором Монеточкой (Елизавета Гырдымова). Поговорим о музыкальном творчестве, жизни в Вильнюсе, отношении к русским в Литве и многом другом.
Ведущие: Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 13.00
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