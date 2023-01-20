Эфир Delfi: музыкальные итоги с певицей Монеточкой

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В эту пятницу сразу после выпуска новостей — интервью с российской певицей и композитором Монеточкой (Елизавета Гырдымова). Поговорим о музыкальном творчестве, жизни в Вильнюсе, отношении к русским в Литве и многом другом.