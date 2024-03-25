Эфир Delfi: Мухиддин Кабири, Иван Преображенский, Константин Эггерт о теракте в "Крокус Сити Холле"

На следующий день российские власти отчитались о задержании нескольких подозреваемых в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Ряд косвенных фактов указывает на причастность к теракту боевиков ИГИЛ. Однако российская сторона обвиняет либо Запад, либо намекает на "украинский след". Возможные версии и последствия теракта обсудим с политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом, политологом Иваном Преображенским и лидером Национального альянса Таджикистана Мухиддином Кабири.