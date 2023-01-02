Эфир Delfi: мир встретил Новый год салютами, в Россия обстреливала Украину

О том, какая сегодня обстановка в Киеве, настроениях жителей Украины, ожиданиях от 2023 года говорим с нашей коллегой украинской журналисткой Насткой Федченко.

На связи со студией также Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам международной безопасности, Член Общественного совета при МИД Украины. Обсуждаем вызовы в сфере международной безопасности, с которыми предстоит столкнуться в 2023 году.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.00