Эфир Delfi: мир встретил Новый год салютами, в Россия обстреливала Украину

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В большинстве стран мира Новый год встречали праздничными мероприятиями и салютами, в Украине в это время звучали сирены и работало ПВО. Генштаб ВСУ в понедельник утром сообщил, что за прошедшие сутки российские военные нанесли по Украине более 50 авиаударов, использовав 44 беспилотника иранского производства "Шахед-136", а также 55 раз обстреляли украинскую территорию из реактивных систем залпового огня.

О том, какая сегодня обстановка в Киеве, настроениях жителей Украины, ожиданиях от 2023 года говорим с нашей коллегой украинской журналисткой Насткой Федченко.

На связи со студией также Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам международной безопасности, Член Общественного совета при МИД Украины. Обсуждаем вызовы в сфере международной безопасности, с которыми предстоит столкнуться в 2023 году.

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Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.00

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