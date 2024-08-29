2024.08.29 12:23

Эфир Delfi Михаилом Подоляком: сознание курян, "Паляниця" и ATACMS, Дуров отпущен, Минск и фронт

 
ru.DELFI.lt

Пресс-конференция Зеленского: с чем связано изменение целей операции в Курской области? Куряне ждут „своих“: почему даже пришедшая к ним в дом война не привела к серьезным сдвигам в сознании? „Паляниця“ вместо ATACMS: способны ли украинские разработки решить проблему запрета бить по территории России западным оружием? Киев требует от Лукашенко отвести войска: угроза второго фронта нарастает? Дурова отпустили под залог: как задержание основателя Telegram повлияет на работу мессенджера в Украине?

Более подробно об этом поговорим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало эфира в 13.40.

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