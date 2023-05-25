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Начиная с этой недели, каждый четверг на связи со студией Delfi будет советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, с которым мы обсуждаем главные события войны за неделю. Сегодня поговорим о начавшемся контрнаступлении ВСУ, выходе ЧВК "Вагнера" из Бахмута, рейде российских добровольцев в Белгородскую область, итогах саммита G7 и о том, какое место Украина занимала на картах мира XVII века.
Ведущие: Дмитрий Семенов, Анжела Бубеляк
Начало трансляции в 13.00.
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