Эфир Delfi: массированный обстрел Украины, и как Европе противостоять войне России с историей?

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После выпуска новостей говорим с депутатом Европарламента от Литвы, историком Людасом Мажилисом о роли и влиянии пропаганды на россиян, о попытках дезинформационной кампании Кремля в отношении Запада и как этому противостоять на уровне ЕС и ЕП, о том, с чем из истории можно сравнить сегодняшнюю войну и получится ли у Украины стать реаниматором ООН.

Ведущие: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

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