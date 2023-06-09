Эфир Delfi - Марк Фегин: наступление Украины, Россия в войне и после войны

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На этой неделе в Брюсселе состоялась большая конференция "Брюссельский диалог: день после". Европарламентарии и представители российской оппозиции обсуждали стратегию по возвращению страны к парламентской демократии и действия Евросоюза, которые могут поддержать эту трансформацию.

О плане обустройства России после войны, настроениях в элитах и о том, почему российские политики не выражают четкой поддержки своим согражданам, воюющим на стороне Украины, говорим с одним из участников конференции, популярным блогером Марком Фейгиным.

Начало трансляции в 13.00

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