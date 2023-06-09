Эфир Delfi - Марк Фегин: наступление Украины, Россия в войне и после войны

О плане обустройства России после войны, настроениях в элитах и о том, почему российские политики не выражают четкой поддержки своим согражданам, воюющим на стороне Украины, говорим с одним из участников конференции, популярным блогером Марком Фейгиным.

Начало трансляции в 13.00