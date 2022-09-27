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Гости студии — российский блогер, оппозиционный политик Максим Кац и литовский политик, депутат парламента Литвы Томас Томилинас.
Сразу после выпуска новостей обсуждаем тему мобилизации, позицию Литвы и других стран в отношении тех россиян, которые не хотят воевать и пытаются уехать из России.
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Эфир Delfi: Максим Кац и Томас Томилинас — от мобилизации до миграции
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