Эфир Delfi: Лукашенко пропал и появился - есть ли план у его окружения и оппозиции?

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Временное исчезновение Лукашенко из медиаполя, а также информация о его болезни — не заслуживающий внимания инцидент или куда более серьезная тема? Как, в случае недееспособности диктатора поведет себя и его окружение, и беларуская оппозиция?
Об этом в передаче "Раз в неделю" ее ведущая Екатерина Орлова говорит а студии с Александром Добровольским, советником Светланы Тихановской, и по видеосвязи — с литовским политологом Витисом Юрконисом.
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