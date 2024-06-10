Эфир Delfi: Литва выбрала своих представителей в Европарламент - кто они?

Итоги выборов в Европарламент для Литвы и самой Европы подведем в студии Delfi c доцентом кафедры политологии Университета имени Витаутаса Великого Анджеем Пукшто.
Начало трансляции в 13.30.
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Европа подводит итоги выборов в Европарламент. Главный вывод, который можно сделать - сдвиг вправо произошел, в законодательный орган Евросоюза избралось больше ультраправых и консерваторов. В Литве первое место также заняли консерваторы и получили 3 мандата из 11. Еще двух евродепутатов делегируют социал-демократы, расположившиеся на втором месте. По одному месту получили Союз крестьян и зеленых Литвы, Партия свободы, Союз дкемократов «Во имя Литвы», Движение либералов, Избирательная акция поляков Литвы и Союз народа и справедливости.
Итоги выборов в Европарламент для Литвы и самой Европы подведем в студии Delfi c доцентом кафедры политологии Университета имени Витаутаса Великого Анджеем Пукшто.
Начало трансляции в 13.30.