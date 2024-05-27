2024.05.27 13:24

Эфир Delfi: Литва снова выбрала на пост президента Гитанаса Науседу

 
ru.DELFI.lt

По результатам второго тура президентских выборов в Литве на второй срок переизбрался Гитанас Науседа. За него проголосовали 74,43% избирателей, а за премьер-министра Ингриду Шимоните 24,06%. При этом явка составила 49,61%, что меньше, чем в первом туре почти на 10%. Итоги президентских выборов в Литве и ожидания от нового срока президентства Гитанаса Науседы обсуждаем с экспертом по вопросам коммуникаций Линасом Контримасом.

Начало трансляции в 13.30

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