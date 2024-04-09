Эфир Delfi: Литва принимает первых немецких военных, Кремль угрожает, цели нового министра обороны

В Литву прибыли первые военнослужащие немецкой бригады, которые будут отвечать за планирование переброски основного контингента из почти 5000 солдат. Кремль отреагировал на это очередными угрозами, допустив ответные "специальные меры". По мнению Москвы, прибытие немецких военных свидетельствует о продолжении нагнетания напряженности. В эфире Delfi с главой Фонда поддержки обороны, полковником запаса Вайдотасом Малиненисом обсуждаем значение размещения немецкой бригады в Литве, пытаемся разобраться, кому адресованы угрозы Кремля.