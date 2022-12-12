Эфир Delfi: Литва под снегом, троянское зерно Лукашенко, поезд в Варшаву

На этой неделе Беларусь уведомила ООН, что разрешит транзит зерна из Украины на экспорт из литовских портов без предварительных условий, но снова попросила разрешения на экспорт собственных удобрений, которые в настоящее время подпадают под санкции.
О новых предложениях А.Лукашенко по уходу от санкций говорим с литовским политологом Бернарасом Ивановасом и директором Института мировой политики Евгеном Магдой из Украины.
Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов
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