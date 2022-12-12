Эфир Delfi: Литва под снегом, троянское зерно Лукашенко, поезд в Варшаву

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Президент Литвы Гитанас Науседа назвал ловушкой предложение Беларуси о транзитных перевозках украинского зерна через ее территорию.

На этой неделе Беларусь уведомила ООН, что разрешит транзит зерна из Украины на экспорт из литовских портов без предварительных условий, но снова попросила разрешения на экспорт собственных удобрений, которые в настоящее время подпадают под санкции.

О новых предложениях А.Лукашенко по уходу от санкций говорим с литовским политологом Бернарасом Ивановасом и директором Института мировой политики Евгеном Магдой из Украины.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов

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