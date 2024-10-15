Эфир Delfi: Литва- первый тур выборов состоялся, а вопросов все больше, кто сформирует большинство?

Подведены окончательные итоги первого тура выборов в Сейм Литвы. Лидеры политических партий дали оценку своим результатам и высказались на предмет возможных коалиций. Ситуация по-прежнему остается запутанной. Лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте заявила, что рассматривает вариант привлечения к формированию коалиционного большинства Союза крестьян и зеленых Литвы. Вероятному партнеру социал-демократов и лидеру партии „Во имя Литвы“ Саулюсу Сквернялису предпочтительнее было бы работать с Движением либералов. По-прежнему ждет предложения Ремигиюс Жемайтайтис, партия которого заняла третье место. А консерваторы не исключают, что по итогам второго тура сформировать коалицию удастся им.