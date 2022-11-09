Эфир Delfi: литовский блогер Ричардас Савукинас, выборы в США и Галкин в Литве

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В выпуске за 9 ноября с одним из наиболее популярных литовских блогеров Ричардасом Савукинасом обсуждаем выборы в США, тему российской пропаганды, в новостях рассказываем о концерте Максима Галкина в Литве и других событиях.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

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