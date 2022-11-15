Эфир Delfi: литовская монета в кошельке Лукашенко, как украинцы учатся в Литве

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В Литве широкий резонанс получило журналистское расследование о том, как бизнесмен Юрий Чиж и его литовский партнёр Витольд Томашевский вывели заработанные на Беларуси миллиарды долларов, получив от государства доступ к дешевым российским нефтяным ресурсам. Информацию из расследования передадут в службу расследования финансовых преступлений и в Департамент государственной безопасности Литвы.

В том, как выводились миллиарды, разбирались журналисты Беларусского расследовательского центра, литовского центра Siena и "Киберпартизаны".

Подробности — в разговоре с Алесем Ярошевичем, расследователем Беларусского расследовательского Центра.

Во второй части программы встретимся с украинскими беженцами, которые учатся в Электренай.

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов.

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