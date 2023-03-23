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Китайский лидер Си Цзиньпин накануне завершил свой первый - с начала полномасштабной войны - визит в Москву, где он провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны подписали 14 документов об углублении сотрудничества. Си и Путин также продолжали продвигать идею так называемого мирного плана Китая, который предполагает прекращение огня и переговоры.

В Белом Доме предостерегают, что это может тактикой затягивания времени, что РФ возобновила силы. Там отмечают, что Китай не поговорил до сих пор не поговорил с президентом Зеленским и не посетил Украину, хотя претендует на роль посредника.

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Сам Зеленский сказал, что до сих пор не получил подтверждение с китайской стороны о проведении разговора с лидером. В первый день визита Си в Москву, в Киев приехал японский премьер-министр Фумио Кисида, продемонстрировав поддержку Украине. Япония активно поддерживает Украину финансово, санкциями против РФ, а также предоставляет нелетальную помощь украинским военным.

О значении этих визитов и как они могут повлиять на войну - говорим сегодня с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским.

Начало эфира в 13.00

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