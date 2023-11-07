Эфир Delfi: квартиры и налоги в Литве, уровень безработицы и экономический прогноз на 2024 год

Власти Литвы планируют в ноябре принять всеобщий налог на недвижимость, ожесточенные споры вокруг которого иду с начала года. Как новый налог изменит ситуацию на рынке недвижимости страны, подорожает ли и без того дорогое жилье? Экономисты прогнозируют, что ЕЦБ начнет снижать процентные ставки в следующем году. Как это может отразиться на ценах? В Литве незначительно вырос уровень безработицы — это явление сезонное или прослеживается тенденция дальнейшего роста?