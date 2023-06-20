Эфир Delfi: куда ведет ядерная эскалация диктаторов?

На прошлой неделе Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь вернулись к теме размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Из их слов следует, что первые боеприпасы уже доставлены и в случае необходимости оно без колебаний будет применено. Что стоит за очередной ядерной эскалацией из уст диктаторов? Достаточна ли реакция запада в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе? Стоит ли ждать встречу Зеленского с Тихановской? Эти и другие вопросы обсуждаем с историком и политологом Розой Турарбековой.