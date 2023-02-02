Эфир Delfi: кто готов защищать Литву, олимпиада и спортсмены из РФ и Беларуси — допуск или бойкот?

Допустят ли российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже, возможен ли бойкот олимпиады, если это произойдет, какова позиция Литвы по этому вопросу. Тему обсуждаем с двукратным олимпийским чемпионом, литовским легкоатлетом, метателем диска, членом Сейма Литвы Виргилиюсом Алекной.

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.00