Эфир Delfi: кто готов защищать Литву, олимпиада и спортсмены из РФ и Беларуси — допуск или бойкот?

Допустят ли российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже, возможен ли бойкот олимпиады, если это произойдет, какова позиция Литвы по этому вопросу. Тему обсуждаем с двукратным олимпийским чемпионом, литовским легкоатлетом, метателем диска, членом Сейма Литвы Виргилиюсом Алекной.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 13.00
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