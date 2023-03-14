Эфир Delfi: кто эти русские, воюющие на стороне Украины против армии Путина?

aA
В начале марта российские СМИ сообщили о том, что на территорию Брянской области вошли украинские диверсионно-разведывательные группы, которые устроили стрельбу и захватили заложников в приграничных селах. Спустя несколько часов ответственность на себя взял "Русский добровольческий корпус", воюющий на стороне Украины.

Правда, бойцы опровергли информацию о заложниках и жертвах, заявив, что они не воюют с гражданскими, а их цель – показать россиянам, что есть их соотечественники, борющиеся против армии Путина с оружием в руках.

Некоторые считают, что РДК – миф, другие называют их провокаторами. Попробуем разобраться о том, что такие бойцы "Русского добровольческого корпуса" с ответственным за идеологическую и политическую работу РДК Владимиром "Кардиналом".

Начало эфира в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi с Алексеем Арестовичем: интрига в том, что мы и есть настоящая Русь

После выпуска новостей — интервью с экс-советником...

Эфир Delfi: протесты в Грузии против "российского закона" — победа гражданского общества?

10 марта стало известно, что парламент Грузии прекратил...

Эфир Delfi: протесты в Грузии, и что стоит за драками подростков из ЧВК "Редан"?

В феврале пользователи социальных сетей и блогеры...

Эфир Delfi: ВКЛ в идеологическом дискурсе белорусского режима

Выпуске новостей и круглый стол " ВКЛ в идеологическом...

Эфир Delfi: казнь украинского пленного, Бахмут, интервью с бывшим помощником госсекретаря США

В выпуске: что известно о видео казни украинского...

Эфир Delfi: как выбирали и кого выбрали в Литве? Посмотрим в "кровавый туман второго тура"

В Литве подводят итоги голосования на выборах мэров и в...

Эфир Delfi: ярмарка Казюкаса, муниципальные выборы в Литве и опрос у танка в Вильнюсе

5 марта жители Литвы будут выбирать муниципальные...

Эфир Delfi: удар по Запорожью, режиссер картины "Свобода в огне" о большом плане — остановить войну

Россия нанесла ракетный удар по пятиэтажному жилому...

TOP новостей

Сейм Литвы: ЧВК "Вагнер" – террористическая организация

"Частная военная компания "Вагнер" Российской Федерации...

Эфир Delfi: кто эти русские, воюющие на стороне Украины против армии Путина?

В начале марта российские СМИ сообщили о том, что на...

Žvėryne prasidėjusios statybos Žvėryne prasidėjo statybos

Скандальное строительство в районе Жверинас признано нелегальным

После публикации на портале Delfi о грандиозном...

"Победоносие", боевые навыки и атаки дронами-каминакадзе. Как российские оккупанты милитаризируют украинских детей

За несколько лет на оккупированном Донбассе...

Новинка для пользователей умных счетчиков: изменятся возможности отслеживания данных

Пользователи умных счетчиков смогут с помощью...