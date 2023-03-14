Эфир Delfi: кто эти русские, воюющие на стороне Украины против армии Путина?

Правда, бойцы опровергли информацию о заложниках и жертвах, заявив, что они не воюют с гражданскими, а их цель – показать россиянам, что есть их соотечественники, борющиеся против армии Путина с оружием в руках.
Некоторые считают, что РДК – миф, другие называют их провокаторами. Попробуем разобраться о том, что такие бойцы "Русского добровольческого корпуса" с ответственным за идеологическую и политическую работу РДК Владимиром "Кардиналом".
Начало эфира в 13.00
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