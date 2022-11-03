Эфир Delfi: кризис мигрантов на восточных границах ЕС — преодолен или все впереди?

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В 2021 году восточные границы Европейского союза были атакованы масштабными волнами нелегальных мигрантов из Беларуси.

Литва, Латвия, Польша оказались в состоянии масштабного кризиса, который, однако, смогли преодолеть с помощью объединенных усилий и при поддержке ЕС.

В чем истоки этого кризиса? Закончился ли он? Может ли повториться и что необходимо сделать для того, чтобы такого не случилось? Эти и другие вопросы обсудим с экспертами на круглом столе, который проводится в рамках проекта "Lietuva-Baltarusija. Dialogas apie praeitį" (“Литва-Беларусь. Диалог о прошлом”) 

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