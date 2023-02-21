Эфир Delfi: Кремлевских планов громадье — Беларусь, Молдова и обращение Путина

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости выгнать из Приднестровья российские войска. А президент Украины Владимир Зеленский в тот же день, не исключил, что его страна придет на помощь, если Россия попытается использовать своих «миротворцев» в непризнанной республике. Незадолго до этого разведка Украины поделилась данными о готовящихся провокациях России в Кишиневе. Станут ли Молдова и Приднестровье новой точкой эскалации?

Обсуждаем с редактором русскоязычного отдела расследовательского проекта RISE Moldova Владимиром Тхориком и ассоциированным экспертом Центра исследований Восточной Европы Денисом Ченушей.

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00