Эфир Delfi: Кремль обвиняет в атаке США и Украину, контрнаступление и военная помощь Киеву

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Американские СМИ сообщают, что Джо Байден столкнулся с давлением своих же однопартийцев. Демократы требуют от него поставить Украине реактивную артиллерию большей дальности и истребители F-16. Какое место занимает война в Украине в риторике политиков в преддверии выборов президента США?
Какие настроения по вопросу поставок вооружения преобладают среди демократов и республиканцев? Эти и другие вопросы в студии Delfi обсуждаем с политологом-американистом, аналитиком "Интерньюз-Украина" Владиславом Фарапоновым.
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