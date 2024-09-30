2024.09.30 11:27

Эфир Delfi: Константин Эггерт - о ликвидации Насраллы, Анатолий Лебедько - сигналы Минска Литве

 
Анжела Бубеляк
Дмитрий Семенов
ru.DELFI.lt

Израиль в ходе очередной атаки ликвидировал лидера террористической группировки „Хезболла“ Хасана Насраллу. Успешная операция прошла в пятницу вечером. Атаке подвергся подземный командный центр „Хезболлы“, в котором также присутствовали высокопоставленные командующие иранского Корпуса стражей исламской революции. Последствия ликвидации одного из главных врагов Израиля обсудим с политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом.

Во второй части выпуска в студии представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе и парламентскому сотрудничеству Анатолий Лебедько. Подведем итоги участия Тихановской в Генеральной ассамблеи ООН, а также обсудим сигналы Минска Литве о конструктивном сотрудничестве и ответы наших политиков.

Начало трансляции в 13.30

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