Эфир Delfi: Константин Эггерт - о ликвидации Насраллы, Анатолий Лебедько - сигналы Минска Литве

Во второй части выпуска в студии представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе и парламентскому сотрудничеству Анатолий Лебедько. Подведем итоги участия Тихановской в Генеральной ассамблеи ООН, а также обсудим сигналы Минска Литве о конструктивном сотрудничестве и ответы наших политиков.



Начало трансляции в 13.30