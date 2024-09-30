Во второй части выпуска в студии представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе и парламентскому сотрудничеству Анатолий Лебедько. Подведем итоги участия Тихановской в Генеральной ассамблеи ООН, а также обсудим сигналы Минска Литве о конструктивном сотрудничестве и ответы наших политиков.
Начало трансляции в 13.30
Эфир Delfi: Константин Эггерт - о ликвидации Насраллы, Анатолий Лебедько - сигналы Минска Литве
Израиль в ходе очередной атаки ликвидировал лидера террористической группировки „Хезболла“ Хасана Насраллу. Успешная операция прошла в пятницу вечером. Атаке подвергся подземный командный центр „Хезболлы“, в котором также присутствовали высокопоставленные командующие иранского Корпуса стражей исламской революции. Последствия ликвидации одного из главных врагов Израиля обсудим с политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом.
Во второй части выпуска в студии представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе и парламентскому сотрудничеству Анатолий Лебедько. Подведем итоги участия Тихановской в Генеральной ассамблеи ООН, а также обсудим сигналы Минска Литве о конструктивном сотрудничестве и ответы наших политиков.