Эфир Delfi: конец забастовки, Зеленский в Конгрессе, интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом

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Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с Байденом и выступил перед Конгрессом, мэр Вильнюса объявил, что забастовка водителей общественного транспорта прекращается, в Донецке в ягодицы ранен Дмитрий Рогозин.

Гость студии: европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Ведущий выпуска: Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00.

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