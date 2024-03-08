Эфир Delfi: Казюкас в Вильнюсе, Литва закрывается от Беларуси, 700 шагов по Клайпеде со шпагой

Своим мнением так же поделились водители, стоящие в очереди на границе, а так же туристы. В финальной части опроса мы поговорили с беларусами, которые по политическим мотивам не могут вернуться домой. Что для беларусов означает закрытие границ? Для кого это будет иметь негативные последствия?
А после границы отправимся к Балтийскому морю. Третий по численности город Литвы. Город-морской порт с большим средоточием немецкого архитектурного наследия. Это Клайпеда, которую мы посетили в рамках проекта "700 шагов по Литве". Наш собеседник - предприниматель и руководитель местного клуба фехтования "Klaipėdos riteriai" Артурас Буткявичюс, с которым мы идем вдоль реки Дане. А в конце изучаем самые основные приемы фехтования. Приятного просмотра.