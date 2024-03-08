Эфир Delfi: Казюкас в Вильнюсе, Литва закрывается от Беларуси, 700 шагов по Клайпеде со шпагой

В столице Литвы началась ярмарка Казюкаса - рассказываем что это такое, где и по какой цене. 1 марта Литва закрыла еще два пограничных пункта с Беларусью. Команда Delfi побывала в Шальчининкай и поговорила с местными жителями. Нужно ли закрываться от Беларуси? Как изменится качество жизни самих литовцев, если переходы будут закрыты?