Эфир Delfi: Казюкас в Вильнюсе, Литва закрывается от Беларуси, 700 шагов по Клайпеде со шпагой

 
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В столице Литвы началась ярмарка Казюкаса - рассказываем что это такое, где и по какой цене. 1 марта Литва закрыла еще два пограничных пункта с Беларусью. Команда Delfi побывала в Шальчининкай и поговорила с местными жителями. Нужно ли закрываться от Беларуси? Как изменится качество жизни самих литовцев, если переходы будут закрыты?

Своим мнением так же поделились водители, стоящие в очереди на границе, а так же туристы. В финальной части опроса мы поговорили с беларусами, которые по политическим мотивам не могут вернуться домой. Что для беларусов означает закрытие границ? Для кого это будет иметь негативные последствия?

А после границы отправимся к Балтийскому морю. Третий по численности город Литвы. Город-морской порт с большим средоточием немецкого архитектурного наследия. Это Клайпеда, которую мы посетили в рамках проекта "700 шагов по Литве". Наш собеседник - предприниматель и руководитель местного клуба фехтования "Klaipėdos riteriai" Артурас Буткявичюс, с которым мы идем вдоль реки Дане. А в конце изучаем самые основные приемы фехтования. Приятного просмотра.

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