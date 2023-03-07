Эфир Delfi: казнь украинского пленного, Бахмут, интервью с бывшим помощником госсекретаря США

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В выпуске: что известно о видео казни украинского военнопленного, ситуация в Бахмуте, причина высоких цен на продукты питания в Литве и другие новости.
В интервью с бывшим помощником госсекретаря США Дэвидом Крамером — стоит ли обсуждать "мирные инициативы", какой сдвиг в мышлении Запада приблизит Украину к победе в войне?
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