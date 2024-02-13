Эфир Delfi: Кая Каллас и Симонас Кайрис в розыске, прогулка по самому русскоязычному городу Литвы

 
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Мы продолжаем наши прогулки по Литве в рамках проекта «700 шагов». В прошлом году цикл был целиком посвящен Вильнюсу, который праздновал юбилей. В этом году посетим другие города Литвы и пройдемся с нашими героями по необычайно красивым маршрутам.

Начинаем с самого молодого и самого русскоязычного города - Висагинаса. Педагог и местная жительница Ольга Мазнева проведет нас от топонимического знака «VISAGINAS» в центре города до одноименного озера, являющегося одной из главных достопримечательностей.

Расскажет о жизни в Висагинасе, культурных мероприятиях, развитии города после стагнации длиной в несколько лет, своем вкладе и своей любви к городу. А также о том, почему в Висагинас стоит приезжать и зимой, и летом, и что посетить в первую очередь.

Шагаем!

Начало трансляции в 13.30

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